القبض على شخص بالقاهرة لانتحاله صفة "طبيب" وقيامه بيبع أدوية مجهولة المصدر

كتب محمود عبد الراضي - أحمد عبد الهادي

أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة قسم شرطة البساتين) بإنشاء صفحة على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" منتحلاً صفة طبيب، وكذا استئجار شقة بدائرة قسم شرطة البساتين يعلن من خلالهما عن القيام بعمليات تجميل وتخسيس، وكذا علاج النحافة، وعرض وبيع أدوية مجهولة المصدر وغير صالحة للاستخدام ووصفات طبية بدون ترخيص، وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم إنتحال الصفة.

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف الشقة المشار إليها وأمكن ضبطه، وعثر بداخل الشقة على (كمية كبيرة من الأدوية مختلفة الأنواع غير مدون عليها بيانات – مبلغ مالى - كمية كبيرة من العلب الكارتون جديدة وفارغة خاصة بالأدوية المضبوطة مدون عليها علامات تجارية- عدد كبير من الأمبولات) وبمواجهته اعترف بانتحاله صفة طبيب بشرى وفتح عيادة طبية "بدون ترخيص" لمزاولة ذلك النشاط.

وأضاف بقيامه بشراء أمبولات طبية لفيتامينات ثم يقوم بإزالة البيانات المدونة عليها ووضع لاصق مقلد مدون عليه اسم دواء خاص بعلاج النحافة وآخر للتخسيس، وكذا تقليد العلامات التجارية للعديد من الأدوية الطبية "المستوردة" فى ذات المجال وطباعة "لاصق - علب كرتون" خاصة بتلك الأدوية، وتعبئتها بأدوية أخرى محلية الصنع بقصد النصب على المواطنين والاتجار بها لتحقيق أرباح غير مشروعة، باستدعاء أحد المختصين قرر بأنها مقلدة ومجهولة المصدر وتشكل خطورة على المواطنين، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.