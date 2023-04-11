القبض على سائق "أتوبيس" صدم سيدة وفر هاربا بالساحل

كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة الساحل بمديرية أمن القاهرة من إحدى المستشفيات باستقبالها إحدى السيدات، مصابة بنزيف بالمخ وكسور متفرقة بالجسم ولا يمكن إستجوابها، إثر إدعاء مصادمة

بالإنتقال والفحص تبين بأنه حال عبور المصابة بأحد الطرق بدائرة القسم إصطدم بها أتوبيس "غير معلوم أرقام لوحاته، ولاذ قائده بالفرار به" نتج عن ذلك إصابتها المنوه عنها، وبسؤال نجل المصابة أيد ما سبق، ولم يتهم أو يشتبه فى الحادث جنائياً، وفى وقت لاحق أخطرت المستشفى بوفاة المصابة المذكورة متأثرة بإصابتها.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات وبالتعامل الفنى أمكن تحديد المركبة المتسببة فى الحادث، وتبين أنها "أتوبيس" حيازة سائق مقيم بدائرة قسم شرطة حلوان، وأنه وراء إرتكاب الواقعة، عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وأكد بأنه حال سيره بالشارع محل الواقعة فوجئ بالمتوفية حال عبورها الطريق، وحاول تفاديها إلا أنه لم يتمكن وإصطدم بها وأقر بهروبه من محل الواقعة خشية ضبطه ومساءلته قانونياً، وتعدى الأهالى عليه وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.