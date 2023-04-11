القبض على رجل طعن إمام مسجد في نيوجيرسي أثناء الصلاة.. فيديو

كتبت: نهال أبو السعود

وجهت السلطات الامريكية تهمة الشروع في القتل لرجل طعن امام مسجد في ولاية نيوجيرسي، وفقا لشبكة ايه بي سي، حيث تم إخضاع المشتبه به، شريف زوربا البالغ من العمر 32 عامًا، من قبل المصلين بعد أن هاجم الامام في مسجد عمر في مدينة باترسون صباح الأحد ، بحسب لبيان صادر عن مدعية مقاطعة باسيك كاميليا فالديس.

وقال الادعاء إن الضحية ، وهو رجل يبلغ من العمر 65 عامًا ، نُقل إلى المستشفى لتلقي العلاج من طعنات غير مميتة، وقال عضو مجلس مدينة باترسون وارد عبد العزيز أن الضحية هو الإمام سيد النقيب.

وقال عبد العزيز في بيان على حسابه بموقع فيس بوك: "رغم عدم وضوح دوافع المهاجم، فلا يوجد أي مبرر للعنف من أي نوع ، خاصة في مكان مقدس".

وتابع: "كمجتمع ، من المهم أن نجتمع معًا لدعم بعضنا البعض وإدانة جميع أشكال الكراهية والعنف. وأنا أشجع الجميع على التواصل مع بعضهم البعض من أجل الراحة والدعم ، والعمل من أجل خلق بيئة آمنة ومرحبة كل من دخل مسجدك .. أنا واثق من أنه بالحب والتفاهم والاحترام ، سيخرج مجتمعنا بأكمله من هذا أقوى من أي وقت مضى."

ووفقا للتقرير، قال ممثلو الادعاء إن زوربا اتهم بمحاولة القتل من الدرجة الأولى ، وحيازة سلاح من الدرجة الثالثة لغرض غير قانوني ، وحيازة سلاح من الدرجة الرابعة بشكل غير قانوني، وعرض على المحكمة امس الاثنين ودفع زوبا بأنه غير مذنب في تهمة محاولة القتل.