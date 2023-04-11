الفراخ بـ105 واللحم البلدى بـ220 جنيها.. عروض على السلع بمعارض أهلا رمضان

كتبت – مرام محمد

شهد منفذ وزارة الزراعة بمعرض "أهلا رمضان" بفيصل، اليوم الثلاثاء، إقبالا كبيرا من قبل المواطنين، لشراء احتياجاتاهم من السلع الأساسية من اللحم البلدي ومصنعاتها والدواجن بأنواعها "البط، والفراخ، والسمان"، والعسل بأنواعه وزيت الزيتون وغيرها بأسعار تنافسية وذات جودة عالية، وذلك مع قرب حلول عيد الفطر المبارك.

وجاءت أسعار السلع بمنفذ وزارة الزراعة بمعرض "أهلا رمضان" بأرض المطاحن بشارع الملك فيصل، اليوم، على النحو التالي:

-فراخ (زنة كيلو/كيلو و100) بسعر 105 جنيهات.

-فراخ (زنة كيلو و200/كيلو و300) بسعر 125 جنيها.

-فراخ (زنة كيلو و300/كيلو و400) بسعر 135 جنيها.

-فيليه فراخ (900 جرام) بسعر 155 جنيها.

-وراك فراخ (900 جرام) بسعر 75 جنيها.

-دبوس فراخ (800 جرام) بسعر 85 جنيها.

-شيش طاووق (900 جرام) بسعر 140 جنيها.

-بط مزارع بسعر 95 جنيها.

-سمان جامبو "2 فردة" بسعر 65 جنيها.

-كبدة وقوانص (400 جرام) بسعر 35 جنيها.

-كفتة شوي (900 جرام) بسعر 90 جنيها.

-برجر لحمة (900 جرام) بسعر 90 جنيها.

-كبدة شرائح (400 جرام) بسعر 50 جنيها.

-كبدة اسكندراني (400 جرام) بسعر 50 جنيها.

-سجق لحمة (400 جرام) بسعر 45 جنيها.

-سوسيس (400 جرام) بسعر 40 جنيها.

-كفتة أرز (900 جرام) بسعر 50 جنيها.

-ممبار (900 جرام) بسعر 50 جنيها.

-محشي ورق عنب (900 جرام) بسعر 50 جنيها.

-كبيبة (450 جرام) بسعر 50 جنيها.

-لحم بلدي قطع مميزة بسعر 220 جنيها.

ويُذكر أن الغرفة التجارية بالجيزة برئاسة النائب عادل ناصر نائب رئيس الاتحاد العام ورئيس مجلس إدارة الغرفة افتتحت مؤخرا معرض فيصل للجمهور بمناسبة عيد الفطر المبارك وذلك بعد تجهيز أجزاء من المعرض لعرض منتجات ومستلزمات الأسرة المصرية فى العيد من الكعك والبسكويت واللحوم والملابس والأحذية.

وأشار ناصر إلى أن معرض فيصل للسلع واللحوم والملابس يتميز بتخفيضات تصل إلى أكثر من 20٪ من أسعار السوق وذلك تيسيرا على المواطنيين وتنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للعمل على توفير السلع المواطنيين بأسعار مناسبة وبمواصفات جيده فى إطار المبادرات الرئاسية بالتعاون بين الغرفة التجارية ومحافظة الجيزة وبرعاية وزارة الصناعة والتجارة ووزارة التموين.