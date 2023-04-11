اليوم السابع
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الشيخ خالد الجمل يكشف أهم رسائل مسلسل رسالة الإمام فى الحلقة 19

الثلاثاء، 11 أبريل 2023 10:16 ص
الشيخ خالد الجمل يكشف أهم رسائل مسلسل رسالة الإمام فى الحلقة 19 مسلسل رسالة الإمام
كتب لؤى على

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قال الشيخ خالد الجمل، الداعية الإسلامى والخطيب بالأوقاف، إن الحلقة التاسعة عشرة من مسلسل "رسالة الإمام"، شهدت عدة رسائل يمكن تلخيصها فيما يلى: 
 
 
1- الرسالة: "العلم قد يظل حبيسا داخل الكتب وإذا خرج منها يظل حبيسا بين جدران ساحات العلم .. فالناس يجب أن يتعلموا أحكامهم".
- الخلاصة: (العلم الشرعي ليس حكرا علي طلابه ، ولكن يجب أن يكون متاحا للجميع).
 
2- الرسالة: "الخطأ ليس في العلم أو النص ولكن الخطأ في تغييب العلم عن الناس".
الخلاصة: (المشكلة ليست في التراث الإسلامي ولكن المشكلة في تعمد بعض الناس إخفاء مالايوافقوه من أحكام عن الناس) .
 
3- الرسالة: يقول الشافعى: "حرم الله أنواعا محددة من البيوع كبيع ماليس عند البائع - مخالفا بذلك رأي من سبقوه من الفقهاء ".
الخلاصة: (رغم أن الشافعي في زمانه خالف من سبقه في الرأي حول شروط البيع إلا أنه لم يطالب بتغيير أو إلغاء رأي من سبقه).
 
4- الرسالة: "مهمتنا ليست الحفاظ علي العلم .. ولكن مهمتنا نقله  للأجيال القادمة".
الخلاصة: ( ليست مهمة العالم أن يكون حارسا للشريعة ولكن مهمة العالم أن يبين ويشرح وينقل علمه للناس).
 
 

الشركة المتحدة

رسالة الامام

الشيخ خالد الجمل

الشافعى



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