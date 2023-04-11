الشيخ خالد الجمل يكشف أهم رسائل مسلسل رسالة الإمام فى الحلقة 19

كتب لؤى على

قال الشيخ خالد الجمل، الداعية الإسلامى والخطيب بالأوقاف، إن الحلقة التاسعة عشرة من مسلسل " رسالة الإمام "، شهدت عدة رسائل يمكن تلخيصها فيما يلى:

1- الرسالة: "العلم قد يظل حبيسا داخل الكتب وإذا خرج منها يظل حبيسا بين جدران ساحات العلم .. فالناس يجب أن يتعلموا أحكامهم".

- الخلاصة: (العلم الشرعي ليس حكرا علي طلابه ، ولكن يجب أن يكون متاحا للجميع).

2- الرسالة: "الخطأ ليس في العلم أو النص ولكن الخطأ في تغييب العلم عن الناس".

الخلاصة: (المشكلة ليست في التراث الإسلامي ولكن المشكلة في تعمد بعض الناس إخفاء مالايوافقوه من أحكام عن الناس) .

3- الرسالة: يقول الشافعى: "حرم الله أنواعا محددة من البيوع كبيع ماليس عند البائع - مخالفا بذلك رأي من سبقوه من الفقهاء ".

الخلاصة: (رغم أن الشافعي في زمانه خالف من سبقه في الرأي حول شروط البيع إلا أنه لم يطالب بتغيير أو إلغاء رأي من سبقه).

4- الرسالة: "مهمتنا ليست الحفاظ علي العلم .. ولكن مهمتنا نقله للأجيال القادمة".

الخلاصة: ( ليست مهمة العالم أن يكون حارسا للشريعة ولكن مهمة العالم أن يبين ويشرح وينقل علمه للناس).