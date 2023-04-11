السيطرة على حريق اشتعل داخل أحد العقارات فى العجوزة

كتب بهجت أبو ضيف

تمكن رجال الحماية المدنية، من إخماد حريق اندلع بعقار بمنطقة العجوزة، وأشارت تحريات رجال المباحث أن الحريق اشتعل بمخلفات داخل العقار دون وجود شبهة جنائية.

وتلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد اندلاع حريق بعقار بمنطقة العجوزة، انتقل رجال الحماية المدنية إلى مكان البلاغ، وتمكنوا من محاصرة الحريق وإخماده، ولم يسفر عن إصابات.

وأجرى رجال المباحث معاينة للعقار، وتبين أن النيران اشتعلت بمخلفات داخل العقار، دون شبهة جنائية، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

وهناك خطوات يتم اتباعها فى حالة حدوث حريق داخل أى شقة، وهى: -

1- الاتصال الفورى على رقم 180 المخصص للحماية المدنية دون الانتظار لمعرفة كيفية التعامل مع النيران.

2- إذا كانت النيران فى بداية اشتعالها ومحدودة يمكن السيطرة عليها طبقا لنوع الحريق باستخدام الطفاية.

3-غلق مصادر الغاز والكهرباء فى حالة نشوب حريق.

4- الإسراع فى مغادرة شقتك مع اشتعال النيران لمنع وقوع إصابات.

5-إذا كان الهروب من موقع الحريق يستلزم اختراق منطقة بها نيران فيمكن تغطية الجسم بمفرش أو بطانية مبللة مع مراعاة تغطية الفم والأنف بقماش مبلل لتقليل أثر الدخان.

6- فى حرائق الشقق يكون الهروب لأسفل لأن النار تتجه لأعلى.

7- إذا اضطررت للصعود لأعلى فى حالة نشوب حريق يجب الوصول إلى سطح المبنى ولا تقترب من أسوار السطح، لأنها المسار الطبيعى للدخان والحرارة.

8- فى حالة حدوث اشتعال النيران فى شقتك تجنب استعمال المصعد اثناء عملية الهروب والإخلاء للمبنى تحسبا لانقطاع أسلاك المصعد.

9- منع تشغيل الموقد للتدفئة لفترات كبيرة تحسبا لحدوث أى ماس كهربى.

10-عدم ترك كميات من الخشب مشتعلة داخل الشقة قبل نوم أصحابها.