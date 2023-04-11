اليوم السابع
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السيطرة على حريق اشتعل بموقع إنشاءات فى مدينة 6 أكتوبر

الثلاثاء، 11 أبريل 2023 12:32 م
السيطرة على حريق اشتعل بموقع إنشاءات فى مدينة 6 أكتوبر ارشيفية - حريق
كتب بهجت أبو ضيف

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اشتعل حريق ب2 كونتينر داخل موقع إنشاءات تابع لإحدى الشركات بمدينة 6 أكتوبر، وتمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة على النيران وإخمادها دون إصابات، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق. 
 
ورد بلاغ لغرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة، يفيد نشوب حريق ب 2 كونتينر تابعين لشركة خاصة للإنشاء، بمدينة 6 أكتوبر، انتقل رجال الحماية المدنية إلى محل الواقعة، وتمكنوا من محاصرة الحريق وإخماده دون إصابات. 
 
تبين من خلال المعاينة أن الحريق اشتعل بعدد 2 كونتينر تابعين لشركة خاصة للإنشاء، بداخلهم خامات كابلات كهربائية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق. 
 
 

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