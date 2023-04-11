اليوم السابع
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الثلاثاء، 11 أبريل 2023 06:35 م
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السجن 3 سنوات لمتهم أحرز سلاح نارى فى بورسعيد

الثلاثاء، 11 أبريل 2023 06:05 م
السجن 3 سنوات لمتهم أحرز سلاح نارى فى بورسعيد المستشار جودت ميخائيل قديس رئيس محكمة جنايات بورسعيد
بورسعيد - محمد عزام

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قضت محكمة جنايات بورسعيد، برئاسة المستشار جودت ميخائيل قديس، وعضوية المستشارين تامر محمد رياض، وعمر أحمد فتحي، وأحمد محمد الجمل، وسكرتارية طارق عكاشة، بالسجن 3 سنوات لمتهم أحرز سلاح ناري ببورسعيد.
 
وتعود أحداث الواقعة إلى يوم 19 من شهر يناير عام 2023 بدائرة قسم الجنوب أول بمحافظة بورسعيد، والمتهم فيها "م. س. ال"، ويبلغ من العمر 33 عاما، حيث أحرز بغير ترخيص سلاحا ناريا غير مششخن عبارة عن فرد خرطوش. 
 
وجاءت تفاصيل الواقعة، أنه حال مرور قوة أمنية أبصرت المتهم، وما أن شاهدته حتى ألقى أرضا سلاحا ناريا عبارة عن فرد خرطوش، وبضبط المتهم ومواجهته أقر باحرازه بقصد الدفاع عن نفسه، وثبت بتقرير الأدلة الجنائية، أن المضبوطات عبارة عن سلاح ناري فرد خرطوش بماسورة غير مششخنة وهو صالح للاستعمال. 
 
حكمت المحكمة بالسجن لمدة ثلاث سنوات علي عامل المنفذ المتهم، وتغريمه مبلغ ألف جنيها عما أسند اليه، ومصادرة السلاح الناري المضبوط، والزمته المصاريف الجنائية.
 
 
 
 

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