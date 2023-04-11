السجن المشدد 7 سنوات لـ3 متهمين بسرقة ربة منزل بالإكراه فى مدينة نصر

كتب أحمد حسنى

قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة ب التجمع الخامس، برئاسة المستشار حسن فريد، بمعاقبة 3 متهمين بسرقة ربة منزل في الطريق العام بمدينة نصر بالإكراه، بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات.

صدر الحكم برئاسة المستشار حسن فريد وعضوية المستشارين خالد محمد حماد وباهر بهاء الدين وأمانة سر محمد طه.

وكشف أمر الإحالة أن المتهمان الأول والثاني، سرقا المبلغ المالي والهواتف المحمولة والمتعلقات الشخصية والمملوك للمجنى عليها كرها عنها ، بأن حضرا إليها بالطريق العام حيث تواجدت انتظاراً للمتهم الثالث وأشهر الأول في مواجهتها سلاحاً أبيض (مطواة) هددها باستعماله حال تواجد الثاني برفقته على مسرح الواقعة للشد من أزره وطلب منها تسليمه الحقيبة التي تحوى المبلغ المالية، إلا أنها رفضت وتشبثت بها فتعدى عليها بالضرب محدثاً إصابتها فترك بذلك الإكراه جرحاً على النحو المبين بالتقرير الطبي الابتدائي الخاص بالمجني عليها.

مما بث الرعب في نفسها وشل حركتها فتمكن المتهمين من الفرار بالمسروقات، كما حازا وأحرزا أداة (مطوة) مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص دون أن يوجد لحملها أو إحرازها مسوع من الضرورة المهنية أو الشخصية.

كما اشترك المتهم الثالث، بطريقي الاتفاق والمساعدة في ارتكاب الجرائم محل الاتهام السابق بأن اتفق مع المتهمين على ارتكاب الواقعة واستدرج المجنى عليها لمكانها بأن اتصل بها مدعياً قدرته على حل خلافات بينها وبين آخر وطلب منها إحضار مبلغ مالي نظير ذلك.