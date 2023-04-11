السجن المشدد 6 سنوات لنجار لحيازته مخدر الهيروين بالإسكندرية

الإسكندرية - أحمد الزغبي

قررت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار بلال محمد إبراهيم أبو السعود رئيس المحكمة، وبعضوية كل من المستشار شريف محمد مجدى الجندى، والمستشار رامه سعد محمد وسكرتير المحكمة مصطفى عبد العظيم، بمعاقبة المتهم "ب.ج.ف" غيابيا بالسجن 6 سنوات، وتغريمه مبلغ مالي قدرة مائة ألف جنيه مما أسند إليه، وألزمته بالمصاريف الجنائية ومصادرة المخدر المضبوط، لاتهامه بالاتجار في المواد المخدرة.

وتعود أحداث القضية المقيدة، برقم 25708 لسنة 2022 جنايات قسم شرطة العامرية أول، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط قسم شرطة العامرية أول، يفيد بضبط المتهم وبحوزته مواد مخدرة بدائرة القسم.

وكشفت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة العامرية اول، أنه علي اثر تلقي اتصال هاتفي من أحد المصادر السرية ، مفادها اتجار المتهم "ب.ج ف" نجار باب وشباك، بالمواد المخدرة، انتقلت قوة أمنية الي مكان تواجده حيث أبصرت يروج للمواد المخدرة علي أحد عملائه بمقابل مادي ،فتم ضبطه ولاذ العميل بالفرار وتم ضبطه وحال استخلاص الحافظة البلاستيكية من يده وبفضها تبين احتوائها علي لفافات بلاستيكية تحوي قطع متحجرة ومسحوق بيج اللون لمخدر الهيروين وميزان رقمي يعلوه اثار مخدر الهيروين، وبتفتيش شخصه عثر على مبلغ مالي وهاتف محمول، وبمواجهته أقر بحيازته المواد المخدرة للاتجار والمبالغ المالية من حصيلة البيع والهاتف المحمول للاتصال بعملائه والميزان لتجزئه المواد المخدرة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، وثبت من تقرير المعمل الكيميائي أن، عدد 4 لفافات بلاستيكية تحوي علي مخدر الهيروين ووزنت 8.5 ولفافة بلاستيكية تحوي علي مادة الميثامفيتامين وزنت 49 جراما، وأن الميزان الرقمي المضبوط ملوث بآثار مخدر الهيروين، وأن المتهم قد ارتكب الجناية المعاقب عليها بمتقضي نصوص القانون، ولذلك وبعد الاطلاع على مواد الإجرءات الجنائية قررت إحالته إلي محكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت حكمها علي المتهم.