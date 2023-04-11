السجن المشدد 3 سنوات لمتهم بالتعدى على مواطن وسرقته

كتب أحمد حسني

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، بمعاقبة متهم بالتعدي على مواطن والاستيلاء على أمواله في مدينة نصر، بالسجن المشدد 3 سنوات.

وكشف أمر الإحالة أن المجنى عليه حال تواجده بمسكنه فوجئ بحضور المتهم وباستطلاع عمن يطرق بابه أشهرا في وجهه سلاحين أبيضين (مطواه، سكين) أحرزاهما بدون مصوغ قانوني، وتعدى عليه بعدة ضربات أصابت عموم جسده محدثين به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي المرفق بالأوراق.

ولم يكتفي المتهم بذلك بل قاما بتكبيله وتكميمه ما بث الرعب في نفسه وشل مقاومته، وتمكن بتلك الوسيلة القسرية من سرقة المبلغ النقدى وبعض المنقولات المبينة وصفا وقدرا بالأوراق ولاذا بالفرار.