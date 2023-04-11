الرئيس السيسى يوجه بمواصلة تنفيذ استراتيجية تطوير قناة السويس.. غدا باليوم السابع

ينشر اليوم السابع فى عدد الغد من الجريدة المطبوعة مجموعة من الأخبار والتغطيات الهامة على رأسها الرئيس السيسى يوجه بمواصلة تنفيذ استراتيجية تطوير قناة السويس وكل مرافقها وبنيتها التحتية.. الرئيس يطلع على بيان بحركة الملاحة فى قناة السويس خلال الربع الأول من العام الجارى.. وارتفاع أعداد السفن العابرة بالقناة نحو 20 %والإيرادات تسجل 3.2 مليار دولار.

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