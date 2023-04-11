اليوم السابع
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أكرم القصاص
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الرئاسة الفلسطينية تدين اقتحامات المستوطنين الواسعة للضفة الغربية

الثلاثاء، 11 أبريل 2023 12:00 ص
الرئاسة الفلسطينية تدين اقتحامات المستوطنين الواسعة للضفة الغربية الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة
وكالات

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أكد الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة أن اجتياح المستوطنين بقيادة وزراء في حكومة الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية لا يغير من حقيقة أنها فلسطينية وستبقى كذلك.

وشدد أبو ردينة، أن الاستيطان جميعه غير شرعي على أرض دولة فلسطين، وأن كل هذه الجرائم والاعتداءات لن تشرعنه، وسيكون مصيره إلى زوال، كما الاحتلال، مندداً باستمرار جرائم القتل بحق الشعب الفلسطيني، والتي كان آخرها قتل طفل فلسطيني خلال اقتحام مدينة أريحا، ومواصلة الاقتحامات الاستفزازية للمسجد الأقصى في القدس المحتلة.

 


الرئاسة الفلسطينية

المستوطنين

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