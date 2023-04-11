اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 11 أبريل 2023 01:59 م
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

الداخلية تكشف ملابسات فيديو قيام شخص بسرقة السيارات بالدقهلية

الثلاثاء، 11 أبريل 2023 01:50 م
الداخلية تكشف ملابسات فيديو قيام شخص بسرقة السيارات بالدقهلية جريمة سرقة السيارات- أرشيفية
كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات تداول مقطع فيديو عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك"، يظهر خلاله أحد الأشخاص حال قيامه بسرقة السيارات بأحد الشوارع بدائرة مركز شرطة دكرنس بالدقهلية.
 
بالفحص أمكن تحديد الشخص الظاهر بمقطع الفيديو وتبين أنه أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" مقيم بدائرة المركز، وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الدقهلية تم ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكابه 5 وقائع "سرقة متعلقات مواطنين من داخل السيارات" عن طريق فتح زجاج السيارات بإستخدام "سكين معدنى"، وتم بإرشاده ضبط الأداة المستخدمة فى إرتكاب الوقائع والمسروقات ومبلغ مالى من المبالغ مستولى عليها، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

جريمة السرقة

سرقة سيارة

أخبار الحوادث

الحوادث اليوم

حوادث

سرقة السيارات



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة