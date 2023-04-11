الداخلية تكشف ملابسات فيديو قيام شخص بسرقة السيارات بالدقهلية

كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات تداول مقطع فيديو عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك"، يظهر خلاله أحد الأشخاص حال قيامه ب سرقة السيارات بأحد الشوارع بدائرة مركز شرطة دكرنس بالدقهلية.

بالفحص أمكن تحديد الشخص الظاهر بمقطع الفيديو وتبين أنه أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" مقيم بدائرة المركز، وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الدقهلية تم ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكابه 5 وقائع "سرقة متعلقات مواطنين من داخل السيارات" عن طريق فتح زجاج السيارات بإستخدام "سكين معدنى"، وتم بإرشاده ضبط الأداة المستخدمة فى إرتكاب الوقائع والمسروقات ومبلغ مالى من المبالغ مستولى عليها، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.