اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 11 أبريل 2023 01:59 م
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

الداخلية تضبط 52 قطعة سلاح فى حملات أمنية بأسيوط

الثلاثاء، 11 أبريل 2023 12:43 م
الداخلية تضبط 52 قطعة سلاح فى حملات أمنية بأسيوط حملة أمنية -أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي ـ سليم علي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

نجحت حملة أمنية بأسيوط فى ضبط حائزى الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة ومتاجرى المواد المخدرة والهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما استهداف وضبط حائزى ومتجرى الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام.

 

وتمكن قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسيوط بتوجيه حملة أمنية، استهدفت دائرتى (مركز شرطة الفتح – قسم شرطة أسيوط الجديدة)، أسفرت جهودها عن ضبط (52) قطعة سلاح، وضبط (10) قضايا إتجار فى المواد المخدرة، وضُبط خلالهم (كميات من المواد المخدرة المتنوعة) بحوزة 11 متهما لـ6 منهم معلومات جنائية، بالإضافة إلى تنفيذ (639) حكم قضائى متنوع، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.


أسيوط

حملة امنية

اخبار الحوادث

اخبار مصرية



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة