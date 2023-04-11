الداخلية تضبط 52 قطعة سلاح فى حملات أمنية بأسيوط

كتب محمود عبد الراضي ـ سليم علي

نجحت حملة أمنية بأسيوط فى ضبط حائزى الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة ومتاجرى المواد المخدرة والهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما استهداف وضبط حائزى ومتجرى الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام.

وتمكن قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسيوط بتوجيه حملة أمنية، استهدفت دائرتى (مركز شرطة الفتح – قسم شرطة أسيوط الجديدة)، أسفرت جهودها عن ضبط (52) قطعة سلاح، وضبط (10) قضايا إتجار فى المواد المخدرة، وضُبط خلالهم (كميات من المواد المخدرة المتنوعة) بحوزة 11 متهما لـ6 منهم معلومات جنائية، بالإضافة إلى تنفيذ (639) حكم قضائى متنوع، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.