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الداخلية تتيح استخراج تصاريح العمل أون لاين للعاملين بالخارج.. فيديو

الثلاثاء، 11 أبريل 2023 10:21 ص
الداخلية تتيح استخراج تصاريح العمل أون لاين للعاملين بالخارج.. فيديو وزارة الداخلية- أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي

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في إطار منظومة التطوير الشامل في الخدمات الجماهيرية، توسعت وزارة الداخلية في اصدار تصاريح العمل لأول مرة للعاملين بالخارج بكافة دول العالم، عبر موقعها الإلكتروني على شبكة الإنترنت بعد أن كانت تقتصر على عدد 12 دولة.
 
 
وعممت وزارة الداخلية خدمة إصدار تصريح العمل الإلكتروني "أول مرة" عبر البوابة الإلكترونية للوزارة لعدد من الدول، لتشمل كافة الدول العربية والأجنبية، وذلك من خلال الدخول على رابط الخدمات الإلكترونية على موقع وزارة الداخلية (www.moi.gov.eg) .    
 
يأتي ذلك استمرارا لما توليه الوزارة خلال الفترة الحالية من أهمية بالغة فى مواكبة التطور التكنولوجي وميكنة العمل لدى جميع مؤسساتها للارتقاء به لأعلى معدلات الأداء تماشيا مع سياسة التحول الرقمى.
 
واستكمالا لاستراتيجية وزارة الداخلية الهادفة إلى تفعيل استخدام التكنولوجيا الحديثة للارتقاء بمستوى الخدمات الأمنية الجماهيرية الإلكترونية، التى تقدمها قطاعات الوزارة والتى تسعى إلى تسهيل الإجراءات وسرعة تقديم الخدمات للمواطنين، بما يسهم فى حصول المواطنين على تلك الخدمات فى سهولة ويسر.
 
 
 
 

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