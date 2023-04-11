الحماية المدنية تحاصر حريقا اشتعل بمحل تجارى فى مدينة 6 أكتوبر

كتب بهجت أبو ضيف

سيطر رجال الحماية المدنية بالجيزة، على حريق اشتعل بمحل تجاري بمدينة 6 أكتوبر، وأكدت تحريات رجال المباحث عدم وجود شبهة جنائية في اندلاع الحريق، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، لتتولى النيابة التحقيق.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا باشتعال حريق بمحل تجاري في المنطقة السياحية الرابعة، بمدينة 6 أكتوبر.

تم الدفع بعدد من سيارات الإطفاء، ونجح رجال الحماية المدنية في محاصرة النيران وإخمادها قبل امتدادها للعقارات المجاورة، ولم يسفر الحريق عن إصابات.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وحرر محضر بالواقعة، وأكدت التحريات عدم وجود شبهة جنائية، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.