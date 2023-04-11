ودعت الحكومة الليبية عبر مكتبها الإعلامي وفقًا لبوابة إفريقيا الإخبارية الليبية كافة المواطنيين الليبيين إلى التسجيل بمنظومة الناخبين للمشاركة الفاعلة واختيار الأفضل والأصلح والأقدر على أداء المهمة.



وأكدت الحكومة الليبية أن تشكيل اللجان جاء تأكيدا على ضرورة ممارسة الحق الانتخابي دون قيود وتتويجا للعمل على بناء دولة مدنية يسودها العدل والقانون والتداول السلمي على السلطة.