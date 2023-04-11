الحزن يجتاح قنا بعد وفاة 5 شباب أصدقاء فى حادث انقلاب سيارة داخل ترعة.. صور

قنا صابر سعيد

سادت حالة من الحزن بين أرجاء محافظة قنا بعد وفاة 5 من شبابها في حادث أليم إثر انقلاب سيارة ملاكي في إحدى الترع بمركز قنا، وتمكنت قوات الإنقاذ النهري من انتشال الجثث الـ 5 والتعرف على هويتهم.

البداية جاءت حينما تلقى اللواء مدير أمن قنا، إخطارًا يفيد مصرع 5 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ملاكي في ترعة بقرية الجزيرية التابعة لمركز قنا، وتبين بعد انتشال الجثث أنها لمنصور أحمد منصور، 24 عامًا، ومحمد سعيد مبارك، ومصطفي فوزي محمد، وعمر محمد يوسف، وفجر الدين عبدالرحيم يوسف، مقيمين في بندر قنا، كما أسفر الحادث عن إصابة محمد جلال محمد حسين، 21 عامًا، مقيم القصير، كسر بالفخذ الأيسر مع ارتجاع بالمخ.

تم نقل الجثث والمصابين إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لتتولى التحقيقات، فيما يستعد أبناء قنا لتشييع جثامين الشباب من مسجد سيدي عبد الرحيم القنائي بعد انتهاء الإجراءات الخاصة بتصاريح الدفن.

وخيمت حالة من الحزن موقع التوصل الاجتماعي لفراق الشباب التي تربطهم علاقة صداقة وزمالة وكانوا يستقلون سيارة ملاكي رفقة صديقهم، ونعى أصدقائهم وزملائهم وفاتهم داعين الله أن يغفر لهم ويدخلهم فسيح جناته.



أبناء قنا الراحلين



أبناء قنا الراحلين



أبناء قنا الراحلين



أبناء قنا الراحلين