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الجيزة: رصف شوارع جسر داوود ويوسف السباعى والمعهد الدينى بالصف

الثلاثاء، 11 أبريل 2023 10:51 ص
الجيزة: رصف شوارع جسر داوود ويوسف السباعى والمعهد الدينى بالصف رصف شارع جسر داود بالجيزة
كتبت - مرام محمد

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أكدت محافظة الجيزة استمرار أعمال التطوير وتحسين الطرق بشوارع وميادين المحافظة وفقاً للخطة الاستثمارية الموضوعة؛ للعمل على تحقيق السيولة المرورية وفتح شرايين مرورية جديدة وتحسين الرؤية البصرية، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.
 
وكشفت المحافظة عن استكمال أعمال رصف وتطوير عدد من الشوارع والطرق بمركز ومدينة الصف بمعدلات تنفيذ عالية، مشيرة إلى أن المركز يشهد أعمال رصف وتطوير ورفع كفاءة لشوارع يوسف السباعي والمعهد الديني وجسر داوود وطريق الجيش ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالي 2022/2023، مؤكدة أن نسبة الإنجاز بالمشاريع بلغت حتى الآن 50%.
 
يُذكر أن اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة كلف نائبه للمراكز والمدن والسكرتير العام والمساعد للمحافظة بالمتابعة الميدانية للمشروعات الجاري تنفيذها بالمحافظة لضمان تنفيذ الأعمال وفق أعلى المواصفات بما يضمن توفير السيولة المرورية والحفاظ على المظهر الحضارى وإضفاء اللمسة الجمالية بمختلف القطاعات التي تشملها أعمال التطوير.
 
وشدد محافظ الجيزة على رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بالتنسيق مع مديرية الطرق للالتزام بالمعايير المحددة والمتعاقد عليها مع الشركات المنفذة عند الاستلام وتشكيل لجان لمراجعة الأعمال لضمان الالتزام بتلك المعايير، مؤكدًا أن المحافظة تشهد خطة تطوير وتنمية شاملة للعديد من القطاعات التي كانت بحاجة ماسة للتطوير.
 
تطوير شارع الجيش بالصف
تطوير شارع الجيش بالصف

تطوير شارع جسر داود بالصف
تطوير شارع جسر داود بالصف
 

مركز الصف

تطوير شوارع مركز الصف

الجيزة

محافظ الجيزة



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