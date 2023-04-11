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الجامع الأزهر ينظم احتفالية كبرى الليلة بمناسبة ذكرى فتح مكة

الثلاثاء، 11 أبريل 2023 10:15 ص
الجامع الأزهر ينظم احتفالية كبرى الليلة بمناسبة ذكرى فتح مكة الجامع الأزهر
كتب لؤى على

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يحتفل الجامع الأزهر، اليوم الثلاثاء 20 من شهر رمضان المبارك لعام 1444 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم بذكرى فتح مكة، وذلك تحت رعاية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، وبتوجيهات من  الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر، وبإشراف ومتابعة من الدكتور عبد المنعم فؤاد المشرف العام على الأنشطة العلمية بالرواق الأزهري، والدكتور هاني عودة مدير عام الجامع الأزهر.

وتعقد الاحتفالية عقب الركعة الثامنة من صلاة التراويح، ويحاضر فيها عدد من أعضاء هيئة كبار العلماء وأساتذة جامعة الأزهر الشريف للحديث عن غزوه فتح مكة ومقدماتها التي تبدأ من صلح الحديبية والدروس والعبر من هذه المناسبة العظيمة التي نزل فيها قرآن يتلى: "إنا فتحنا لك فتحا مبينا"، وللتأكيد على أن شهر رمضان شهر العمل والجد والانتصارات وليس شهرا للتكاسل والتواكل .

ويحرص الجامع الأزهر على الاحتفاء بالمناسبات الدينية والوطنية والاجتماعية ، لتذكير المواطنين بها ، وأخذ العظات والعبر، والاقتداء بما فعله النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الطاهرون في مثل هذه المناسبات، والتعريف بهذه الأحداث التي كانت فى عهد النبى صلى الله عليه وسلم وكان لها بالغ الأثر فى بناء الدولة الإسلامية.


الجامع الازهر

فتح مكة

الازهر الشريف

شهر رمضان



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