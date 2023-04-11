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"التموين" تحدد حصة الأفراد بقائمة السلع.. 4 كيلو للسكر والأرز وزيت طعام

الثلاثاء، 11 أبريل 2023 07:00 ص
"التموين" تحدد حصة الأفراد بقائمة السلع.. 4 كيلو للسكر والأرز وزيت طعام بطاقة تموين - أرشيفية
كتب مدحت وهبة

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تتيح وزارة التموين والتجارة الداخلية، العديد من السلع الغذائية لأصحاب البطاقات التموينية ويتم صرفها بقيمة الدعم المخصص لكل مواطن مقيد على بطاقات التموين، بجانب أيضا طرح جميع السلع الأساسية بأسعار مخفضة مقارنة بنفس أسعار المنتجات المثيلة في الأسواق الأخرى.
 
وحددت وزارة التموين، حصة الفرد ضمن قائمة السلع التموينية على البطاقة التموينية بمعدل 2 كيلو سكر للفرد وبحد اقصى 8 كيلو على البطاقة لـ 4 افراد ونصيب الفرد  من الزيت عبوة  800 ملي، وبحد أقصى 4 زجاجات للبطاقة، أما بالنسبة للأرز  2 كيلو للبطاقة الذى يتعدى عدد أفرادها ثلاثة أفراد و1 كيلو للبطاقة التي يقل عدد أفرادها عن ذلك.
 
واتخذت الوزارة بقيادة الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، خطوات استباقية لتأمين مخزون استراتيجي من كافة المنتجات، وما يؤكد ذلك نجاح الحكومة فى تفادى أى أزمات تتعلق بنقص فى السلع طوال فترة جائحة كورونا، وأيضا خلال أزمة الحرب الروسية الأوكرانية، رغم تعرض كبرى الدول لأزمات تتعلق بنقص كبير فى السلع الغذائية، إلا أن الدولة المصرية نجحت فى ظل هذه الظروف الصعبة فى توفير وتأمين احتياطي استراتيجي من كافة السلع الغذائية.
 

التموين

السلع المدعمة على بطاقات التموين

السلع التموينية

مقررات التموين

دعم التموين

دعم بطاقات التموين



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