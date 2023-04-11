اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 11 أبريل 2023 09:00 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

التعليم تنتهى من تحديث بيانات طلاب الأول والثانى الثانوى استعدادا للامتحانات

الثلاثاء، 11 أبريل 2023 08:54 م
التعليم تنتهى من تحديث بيانات طلاب الأول والثانى الثانوى استعدادا للامتحانات وزارة التربية والتعليم -أرشيفية
كتب محمود طه حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

انتهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى من تحديث بيانات طلاب الصفين الأول والثانى الثانوى العام استعداداً لامتحانات نهاية العام المقرر انطلاقها 6 مايو المقبل.

 
وأتاحت الوزارة تسجيل الاستمارة الإلكترونية الخاصة بالطلاب وتدقيق بياناتهم المسجلة على قاعدة البيانات بعد الانتهاء من استلام وتفعيل البريد الإلكتروني الموحد الخاص بكل طالب من خلال الرابط، مضيفة أن إتاحة تسجيل الاستمارة الإلكترونية لطلاب الصف الأول والثانى الثانوى خلال الفترة من الثلاثاء 4 إبريل الجارى وحتى 11 من نفس الشهر ، وفي حالة وجود أي أخطاء تقوم المدرسة بإجراء التعديلات اللازمة فوراً من خلال التطبيق الالكتروني لاستمارة بيانات الطلاب.
 
وشددت الوزارة على ضرورة انتهاء المدارس الثانوية من كافة التعديلات اللازمة على بيانات الطلاب وطباعة التقارير الخاصة ومراجعة البيانات التفصيلية لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي من خلال التطبيق الإلكتروني لاستمارة بيانات الطلاب والتي تحمل كافة البيانات المتعلقة بالاختبارات الإلكترونية ومراجعة وتدقيق جميع البيانات الواردة بالتقارير والتأكد من صحتها واستيفاء كافة التوقيعات اللازمة على أن يتم تسليم التقارير النهائية لبيانات طلاب الصفين الأول والثانى الثانوى المتقدمين لامتحانات الفصل الدراسى الثانى إلى إدارة شئون الطلاب بالإدارة التعليمية في موعد غايته الخميس 13 إبريل الجارى.

 


التربية والتعليم

تحديث بيانات الصفين الأول والثانى الثانوى

تسجيل استمارة التقدم لامتحانات الثانوى العام

اخبار مصر



الموضوعات المتعلقة

التعليم والسفارة الهندية بالقاهرة تنظمان معرض "لمحات من الهند للمعلمين"

الثلاثاء، 11 أبريل 2023 12:15 م

المدرسة المصرية الدولية بالتجمع تطلب معلمين للعام الدراسى المقبل.. التفاصيل

الثلاثاء، 11 أبريل 2023 09:57 ص

التعليم تعقد مقابلات الأعضاء المتقدمين للعمل بكنترولات الثانوية العامة

الثلاثاء، 11 أبريل 2023 09:46 ص

وزير التعليم: المسرح المدرسى يساهم فى خلق جيل مثقف علميًا وفنيًا وأدبيًا

الإثنين، 10 أبريل 2023 04:06 م

وزيرا التعليم والثقافة يتفقدان مكتبة مدرسة قومية بالقاهرة ومعرض إبداع فنى.. صور

الإثنين، 10 أبريل 2023 11:22 ص

التعليم: تعديل مواصفات امتحانات ذوى الإعاقة البصرية.. اعرف التفاصيل

الإثنين، 10 أبريل 2023 10:00 ص

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة