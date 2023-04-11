اليوم السابع
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التصريح بدفن جثة مسن عثر عليها داخل شقته بمدينة 6 أكتوبر

الثلاثاء، 11 أبريل 2023 11:23 ص
التصريح بدفن جثة مسن عثر عليها داخل شقته بمدينة 6 أكتوبر سيارة إسعاف- أرشيفية
كتب أحمد إسماعيل

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صرحت النيابة العامة بالجيزة بدفن جثة مسن عثر عليها داخل شقته بمدينة 6 أكتوبر، لعدم وجود شبهة جنائية وراء الحادث.
 
وناظرت النيابة العامة الجثمان، وكلفت مفتش الصحة بالكشف الظاهري على الجثمان وإعداد تقرير بالوفاة.
 
كان عثر رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة على جثة مسن داخل مسكنه بمدينة 6 أكتوبر، وأشارت التحريات إلى أن الوفاة طبيعية ولا توجد شبهة جنائية، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق. 
 
ورد بلاغ لغرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة، يفيد العثور على جثة أحد الأشخاص داخل مسكنه بمدينة 6 أكتوبر، وانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتم العثور على جثة مالك الشقة، وتبين أن الوفاة طبيعية ولا توجد شبهة جنائية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق والتي أمرت بما سبق. 

النيابة العامة

أمن الجيزة

أكتوبر

جثة مسن



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