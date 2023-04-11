البيئة: 19 ألف فرصة عمل موسمية باستثمارات2.1 مليار جنيه بمنظومة قش الأرز

كتبت منال العيسوي

أكد تقرير صادر عن وزارة البيئة ، هذا الأسبوع ، أن الوزارة نجحت فى تطبيق تجربة مميزة لمواجهة ظاهرة السحابة السوداء، باعتبارها أحد نماذج لتطبيق الاقتصاد الدائري في المخلفات الزراعية، ضمن منظمة المخلفات التى نظمها قانون رقم 202 لسنة 2020 الخاص بتنظيم إدارة المخلفات، واللائحته التنفيذية للقانون .

واوضح تقرير البيئة ، أنه تم جمع وكبس حوالى 122 مليون طن من قش الأرز، من مواقع للتجميع بالمحافظات بنسبة وصلت حوالى 99% من إجمالي القش المتولد من المساحة المزروعة، كما وصلت كمية حطب الذرة التى تم جمعها حوالى 139 ألف طن، مؤكدة أنه تم فتح 700موقع لتجميع قش الأرز فى محافظات الدلتا، إضافة إلى توفير ما يقارب 19 الف فرصة عمل موسمية، وان إجمالي الاستثمارات بمنظومة قش الأرز وصل الىما يقارب 2.1 مليار جنيه.

واشار التقرير أنه فى إطار ملف القضاء على التلوث الصناعى، أن البرنامج بدأت المرحلة الأولى منه عام 1997 وامتد لثلاث مراحل، وصل إجمالي الاستثمارات فيه حوالى 300 مليون يورو، من أجل دعم الصناعة المصرية، وكذلك لتحقيق التوافق البيئي وخفض التلوث الناتج عنها، عبر تنفيذ مشروعات معالجة المخلفات السائلة والصلبة والغازية، وكذلك تحسين بيئة العمل وتقديم الدعم الفني وحزم تمويلية ميسرة، حيث بلغ عدد المشروعات المشاركة بالبرنامج حتى نهاية عام 2022 حوالى 25مشروع فى 21 منشأة صناعية، وتتوزع المشروعات المدرجة بالبرنامج فى ثمانى قطاعات صناعية رئيسية على مستوى الجمهورية.