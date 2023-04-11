الأطباء المبتدئون يبدأون إضراب 4 أيام فى بريطانيا.. جارديان: الأخطر حتى الآن

كتبت رباب فتحى

بدأ الأطباء المبتدئون في جميع أنحاء إنجلترا إضرابًا اليوم الثلاثاء، لمدة أربعة أيام سينتج عنه إلغاء ما يقدر بـ 350 ألف موعدًا بما في ذلك عمليات.

وأوضحت صحيفة "الجارديان" أن الأطباء نصبوا طوابير اعتصام خارج المستشفيات من الساعة 7 صباحًا ويستمرون فى إضرابهم حتى صباح السبت في ظل نزاع متدهور حول الأجور. ويعد هذا أطول إضراب في الخدمة الصحية منذ أن اتخذ الممرضين وطواقم الإسعاف وغيرهم من العاملين الصحيين إجراءات العام الماضي.

وقال مديرو هيئة الخدمات الصحية الوطنية إن رعاية المرضى "على حافة السكين" و "هشة للغاية" بسبب توقف أعضاء الجمعية الطبية البريطانية (BMA).

قال الرئيس التنفيذي لاتحاد هيئة الخدمات الصحية الوطنية ، ماثيو تايلور ، إن التأثير المحتمل للإضراب "مفجعًا" ودعا كلا الجانبين إلى إنهاء "معركة الخطابة".

وقال تيلور لبي بي سي إنه ليس هناك شك في أن هذا الإضراب سيكون أكثر إرباكًا من الإضراب لمدة 72 ساعة من قبل موظفي هيئة الخدمات الصحية الوطنية الشهر الماضي ، مما أدى إلى إلغاء 175000 موعدًا.

وقال تايلور ، الذي يرأس الهيئة التي تمثل نظام الرعاية الصحية في إنجلترا وويلز وأيرلندا الشمالية ، يوم الاثنين ، إنه سيتم إلغاء ما يصل إلى 350 ألف موعد وعملية هذا الأسبوع.

وقال إنه يأمل أن يحصل كل مريض إلى رعاية عاجلة ، لكنه أضاف: "لا فائدة من إخفاء حقيقة أنه ستكون هناك مخاطر على المرضى - مخاطر على سلامة المرضى ، ومخاطر على كرامة المريض - لأننا غير قادرين على توفير نوع من الرعاية التي نريدها ".

وقال البروفيسور السير ستيفن بويس ، المدير الطبي الوطني لهيئة الخدمات الصحية الوطنية بإنجلترا ، إن "التغطية هشة للغاية" خلال إضراب الجمعية الطبية البريطانية ، وحث الجمهور على "استخدام خدمات هيئة الخدمات الصحية الوطنية بحكمة".

وقال لبرنامج توداي على إذاعة بي بي سي 4 يوم الثلاثاء: "نصيحتنا للجمهور هي التفكير بعناية لأننا سنشهد الكثير من الاضطرابات خلال الأيام الأربعة المقبلة.