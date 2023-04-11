الأرصاد تحذر من طقس الـ48 ساعة المقبلة: انخفاض الحرارة وأمطار رعدية

كتب محمود راغب

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن الظواهر الجوية المتوقعة اعتبارا من مساء اليوم الثلاثاء حتى غد الأربعاء 12 أبريل 2023، حيث تشهد البلاد انخفاض فى الحرارة، مع سقوط أمطار متفاوتة الشدة تكون رعدية أحيانا على شمال البلاد. وأشارت هيئة الأرصاد الجوية، إلى أنه من المتوقع أيضا أن تتأثر البلاد بنشاط للرياح يكون مثير للرمال والأتربة يوم غد الأربعاء على جنوب البلاد وشمال محافظة البحر الأحمر، كما تنشط الرياح على مسطح البحر المتوسط مما يؤدى إلى اضطراب فى حركة الملاحة البحرية وارتفاع الموج إلى من (3:2.5 متر).

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا الأربعاء، انخفاض فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء، ليسود طقس مائل للبرودة صباحا، مائل للدفء نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد، معتدل على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على جنوب و جنوب البلاد، بارد ليلا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، مائل للبرودة على جنوب البلاد.

ويتوقع أن يشهد الطقس غدا نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال وجنوب الصعيد تكون مثيرة للرمال والأتربة يوم الأربعاء على شمال الصعيد وشمال محافظة البحر الأحمر وجنوب الصعيد.

ويتوقع أن يشهد فرص أمطار خفيفة ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى ومدن القناة واعتبارا من الساعات الأولى من يوم الأربعاء أمطار خفيفة قد تكون متوسطة ورعدية أحيانا حتى مساء الأربعاء على مناطق متفرقة فترات متقطعة ، وأمطار متوسطة مساء تكون رعدية أحيانا على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى واعتبار من مساء الساعات الأولى من يوم الأربعاء حتى نهايته تكون متوسطة تغزر أحيانا، وأمطار خفيفة ليلا على السواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء، وأمطار خفيفة ليلا على مناطق من سلاسل البحر الأحمر، واعتبارا من الساعات الأولى من يوم الأربعاء حتى نهايته تكون متوسطة ورعدية قد تغزر أحيانا، وأمطار خفيفة على مناطق من شمال الصعيد يوم الأربعاء.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، غدا الأربعاء: القاهرة العظمى 21 درجة والصغرى 13 درجة، والإسكندرية العظمى 20 والصغرى 12 درجة، ومطروح العظمى 19 درجة والصغرى 12 درجة، وسوهاج العظمى 24 درجة والصغرى 13 درجة، وقنا العظمى 24 درجة والصغرى 14 درجة، وأسوان العظمى 27 درجة والصغرى 16 درجة.