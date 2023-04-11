استمرار البحث عن جثة شاب غرق فى شاطئ النخيل بالإسكندرية لليوم الثالث

الإسكندرية أسماء على بدر

يواصل فريق الانقاذ بالإسكندرية البحث عن جثمان شاب غرق شاطئ النخيل بالإسكندرية لليوم الثالث على التوالى على الرغم من غلق الشاطئ حيث تسلل إليه أمس مستغلا تحسن الطقس، التي طرأت على الإسكندرية خلال الأيام الماضية حتى أمس، الأمر الذي ترتب عليه غرقه.

وتلقت قوات الإنقاذ النهري وفريق غواصين الخير، إخطارا بوقوع حالة غرق لشاب يدعى أحمد عمر شحاتة، 16 سنة، من منطقة العامرية غرب الإسكندرية، حيث لقى غرقه عند الحاجز الثالث من شاطىء النخيل، عقب نزوله المياه صباح أمس السبت.

وعليه بدأت قوات الإنقاذ النهري المدعومة بغطاسين الخير المتطوعين تكثيف البحث عن الجثمان أملا في انتشاله سريعا إلا أن سوء الأحوال الجوية الذي يبدأ من اليوم قد يحيل حركة إيجاده سريعا.

وتلقى فريق غواصين الخير البلاغ وتم إبلاغ كل الغواصين بسرعة الوصول إلى مكان الغرق في شاطئ النخيل أحد أخطر شواطئ غرب الإسكندرية أملا في انتشال جثمان الشاب سريعا.