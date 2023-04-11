إصابة شخص صدمته سيارة أثناء عبوره الطريق فى مدينة 6 أكتوبر

عبد الرحمن سيد

أصيب شخص بعدما صدمته سيارة أثناء عبوره الطريق نطاق مدينة 6 أكتوبر، وتم نقل المصاب إلى المستشفى.

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة، بلاغا من الخدمات الأمنية أعلى الطريق بمدينة 6 أكتوبر، مفاده وجود مصادمة، وعلى الفور انتقل رجال الأمن لمكان الواقعة، وبالفحص تبين أنه أثناء عبور شخص للطريق صدمته سيارة مسرعة، ما أسفر عن إصابته بكسور وكدمات، وتم نقله إلى المستشفى، وتم تفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الواقعة، لضبط مالك السيارة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة.