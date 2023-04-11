إصابة سائق إثر حادث انقلاب سيارته بوصلة دهشور بمدينة 6 أكتوبر

عبد الرحمن سيد

أصيب سائق إثر حادث انقلاب سيارة أعلى وصلة دهشور نطاق مدينة 6 أكتوبر، ما أدى إلى ظهور كثافات مرورية وانتقلت أوناش المرور وتم رفع حطام الحادث، فيما تم نقل المصاب إلى المستشفى.

وتلقت غرفة عمليات الإدارة العامة للنجدة، بلاغا من الخدمات المعينة بطريق وصلة دهشور نطاق مدينة 6 أكتوبر بوقوع حادث مرورى، وعلى الفور انتقل رجال المرور إلى المكان لتسيير حركة السيارات.

وتبين من خلال الفحص انقلاب سيارة نتج عنها إصابة سائق السيارة ونقل إلى المستشفى ورفع حطام الحادث بالكامل من أعلي الطريق.