إحصاء رسمى: الهند أصبحت مأوى لـ 75 % من نمور العالم

كتبت : شيماء عبد المنعم

أفاد إحصاء رسمي بتجاوز عدد النمور البرية في الهند، أكبر موئل لهذه الحيوانات في العالم، عتبة 3 آلاف نمر، لتصبح مأوي لنحو 75 % من نمور العالم، حسبما نشر موقع oneindia، وأحصت الهند ما يصل إلى 3167 نمراً في البرية، مقابل 2967 في التقرير الأخير قبل 4 سنوات، في ارتفاع نتيجة الجهود المبذولة لحماية الأنواع المهددة بالانقراض.



نمور

في الماضي، كانت هذه السنوريات الكبيرة موجودة في وسط آسيا وشرقها وجنوبها، ولكنّ عددها انخفض بأكثر من 93% خلال الأعوام المئة الماضية، وباتت هذه الحيوانات موجودة في 13 دولة فقط، بحسب الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة.

وتجرى عمليات التعداد كل 4 سنوات باستخدام الكاميرات وأنظمة الكمبيوتر لتحديد كل من هذه الحيوانات.

ومع ذلك، تباطأ معدل الزيادة إلى أقل من 7% خلال الفترة التي شملتها الدراسة، مقارنة بأكثر من 30% خلال الفترة السابقة. لكن رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي تحدث عن "لحظة فخر".

وقال في حفل أقيم في مدينة ميسور في جنوب البلاد "الأسرة تنمو"، و"هذا انجاز ليس للهند فحسب ولكن أيضا للعالم بأسره"

وأدت إزالة الغابات وتسلل البشر إلى بيئتها الطبيعية والصيد الجائر، إلى القضاء على مجموعات كبيرة من هذه النمور في آسيا. ومع ذلك، أشاد مودي بـ "المشاركة الشعبية" للهند و"ثقافة الحفظ" التي ساعدت في الحفاظ على نمو أعداد هذه السلالات.