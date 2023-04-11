أمطار غزيرة ورياح وبرق بشكل مفاجئ في محافظة بورسعيد.. صور

بورسعيد - محمد عزام

تشهد محافظة بورسعيد، اليوم الثلاثاء، سقوط غزير للأمطار وهبوب شديد للرياح، وذلك بشكل مفاجئ على شتى الأحياء بالمحافظة.

وأُنيرت السماء بالبرق، وسمع الأهالي أصوات الرعد التي تتابعت بشكل سريع بعد بعضها البعض.

ويستمر العمل في موانئ محافظة بورسعيد بشكل طبيعي إلى الآن، وعمليات تداول الحاويات من شحن وتفريغ وغيرها، وكذلك العمل في الأسواق التجارية بشتى أحياء المحافظة.

وأكدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه تتساقط الأمطار علي معظم الأنحاء الشمالية (مطروح والاسكندرية ومحافظات الدلتا)، مرورا بالقاهرة الكبري تكون متفاوتة الشدة ورعدية أحيانا علي مناطق مختلفة كما تتساقط حبات البرد.

وأضافت في بيانها منذ قليل، أنه تتجه السحب شرقا لتتساقط الأمطار علي بورسعيد ودمياط والإسماعيلية حتي تصل الي السواحل الشرقية مع الساعات الاولي لصباح الغد تكون متفاوتة الشدة و رعدية أحيانا، وتستمر الأجواء الباردة ونشاط الرياح إلى نهاية الأسبوع .