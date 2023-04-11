أمطار غزيرة تضرب محافظة الدقهلية مع ارتفاع الأمواج بمياه البحر

الدقهلية - شريف الديب

ضربت موجة من الأمطار الغزيرة أرجاء مدن ومراكز وقرى محافظة الدقهلية، مساء اليوم، صاحبها تقلبات شديدة وانخفاض في درجات الحرارة وسقوط الأمطار مما حول الشوارع إلى برك من المياه تسببت فى إعاقة حركة المواطنين، كما ارتفعت أمواج البحر المتوسط بمدينة جمصة عن معدلاتها الطبيعية.

وأعلنت محافظة الدقهلية تشكيل غرفة عمليات دائمة بديوان المحافظة تضم كافة الأجهزة التنفيذية المختصة لمتابعة الموقف أولا بأول خلال موسم الأمطار.

كما جرى تكليف الإدارة العامة للأزمات والكوارث بإعداد دليل اتصال بكل الجهات وفرق العمل وخريطة بالمخاطر المحتملة والتقييم المستمر والمتابعة الجادة لتنفيذ كافة الإجراءات المتخذة من قبل كافة الأجهزة المعنية، وذلك حفاظا على مصالح المواطنين والدفع بسيارات لشفط المياه.

كانت هيئة الأرصاد، قد حذرت اليوم من انخفاض فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء، مع نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال وجنوب الصعيد، مع وجود فرص أمطار خفيفة ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى ومدن القناة، وأمطار متوسطة تكون رعدية أحيانا على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى، وأمطار خفيفة على مناطق من سلاسل البحر الأحمر.

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية، إلى استمرار الانخفاض في درجات الحرارة حتي نهاية هذا الأسبوع، مناشدة المواطنين بعدم تخفيف الملابس خلال هذه الفترة.