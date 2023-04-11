أمطار رعدية في الإسكندرية وهيئة الصرف الصحى تنشر 150 سيارة لصرف المياه

الإسكندرية جاكلين منير

شهدت محافظة الإسكندرية حالة من التقلبات الجوية الربيعية، حيث شهدت المحافظة هطول الأمطار الرعدية على مناطق متفرقة من المحافظة .

وأشارت شركة الصرف الصحى بالإسكندرية، الى أن المحافظة شهدت مساء اليوم الثلاثاء أمطار خفيفة إلي متوسطة علي مختلف مناطق الاسكندرية.

وقال اللواء محمود نافع رئيس مجلس إدارة شركة صرف صحي الإسكندرية ان الامطار بدأت خفيفة علي مختلف مناطق الإسكندرية بدات من ظهر اليوم وزادت غزارتها إلي متوسطة في السادسة مساء علي بعض المناطق ووصلت لغزيرة مساءا ومتوقع استمرارها طبقا لبيان هيئة الأرصاد الجوية حتي يوم الغد ولم تتسبب في أي تجمعات مياه أو أي إعاقة مرورية.

كما أكد علي استمرار تمركز 150 سيارة ومعدة في جميع أنحاء المحافظة للتعامل مع تجمعات مياه الأمطار فور حدوثها، وتكثيف أعمال تطهير الشنايش والبيارات لرفع العبئ عن الشنايش والمحطات وتخفيض مناسيب بيارات المحطات علي مدار الساعة.

وتم رفع حالة الاستعداد وانتشار السيارات من صباح اليوم للتعامل مع المنخفض الجوي الذي تمر به محافظة الإسكندرية طبقاً لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية وحتي استقرار الحالة.

ومن المتوقع ان تشهد محافظة الاسكندرية خلال فترة الليل امطار متوسطة الشدة تكون رعدية احيانا على أن تزيد شدتها مع الساعات الاولى ليوم غدا الاربعاء لتكون متوسطة تغزر وتكون رعدية احيانا قد تكون مصحوبة بتساقط حبات البرد وخاصة شمال وغرب المحافظة على فترات متقطعة يصاحب ذلك نشاط للرياح وسرعة الرياح من 50-60 كم / ساعة وارتفاع الموج 2.5-3 امتار.

وأكد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، على رفع درجة الاستعداد في جميع الأجهزة التنفيذية علي مستوي الأحياء، للتعامل مع حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، وفقا لتوقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية والتي تشير إلي سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة تكون رعدية أحيانًا بنسبة حدوث 50 % بنطاق المحافظة.

وشدد المحافظ على رؤساء الأحياء وشركة الصرف الصحي وجميع المسئولين التنفيذيين بالمتابعة المستمرة لحالة الشوارع المختلفة ورصد أي حالات طارئة تجنبا لحدوث أي مشكلات في أي منطقة نتيجة سقوط الأمطار، والتأكد من تحقيق السيولة المرورية بكل شوارع الإسكندرية. منوها أن غرفة عمليات المحافظة مستمرة في انعقادها بشكل دائم ومستمر لاستقبال شكاوي المواطنين الخاصة بتراكمات مياه الأمطار.

وأرقام غرف الطوارئ والخطوط الساخنة لتلقي بلاغات المواطنين بمحافظة الإسكندريةهى: غرفة عمليات المحافظة على مدار 24 ساعة للشكاوى الطارئة والعاجلة: علي الخط الساخن 114 من التليفون الأرضي، أو علي أرقام (4234132 _ 4234131 _ 4234133 _ 4234134 _ 4234135 _ 4234136_ 4234137) من أي محمول، والخط الساخن لشركة الصرف الصحي 175، والخط الساخن لشركة مياه الشرب 125.



_أمطار مسائية على الاسكندرية8



الامطار مساء اليوم



امطار الاسكندرية



أمطار رعدية



امطار على مناطق متفرقة



امطار مسائية 8