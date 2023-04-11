أمطار رعدية غزيرة تضرب محافظة الغربية وطوارئ لشفط المياه

الغربية مصطفى عادل

تعرضت محافظة الغربية مساء اليوم الثلاثاء لهطول أمطار رعدية غزيرة على مدن ومراكز المحافظة مصحوبة ببرق.

وأغرقت مياه الأمطار الشوارع وتجمعت بكميات كبيرة أسفل الكباري والأنفاق، وعلى الطرق السريعة والفرعية، ورفعت محافظة الغربية حالة الطوارئ في كافة القطاعات للتعامل مع مياه الأمطار وشفط المياه المتراكمة.

ودفعت المحافظة بسيارات شفط المياه التابعة لمجالس المدن والأحياء بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي لشفط المياه من الشوارع وتسيير الحركة المرورية.

وناشدت المحافظة المواطنين بتوخي الحذر وعدم ملامسه أعمدة الإنارة واللوحات الإعلانية المضيئة خشية التعرض للصعق الكهربائي، كما ناشدت قائدي السيارات بتخفيف السرعة على الطرق لتفادي وقوع الحوادث.