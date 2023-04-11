أمطار خفيفة على بعض مناطق محافظة بنى سويف

بنى سويف هانى فتحى

شهدت محافظة بني سويف، منذ قليل، أمطار خفيفة على عدة مناطق بقرى ومدن المحافظة، على فترات متقطعة مساء اليوم، مع وجود رياح خفيفة.

ووجه الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف ، رؤساء المدن ومسؤولي القطاعات الخدمية، برفع درجة الاستعداد واتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل في حال تساقط الأمطار، في ضوء تقرير هيئة الأرصاد الجوية، الذي تضمن الإشارة إلى حالة الطقس المتوقعة الأسبوع الجاري وما يصاحبها من انخفاض من درجات الحرارة وسقوط أمطار ووجود نشاط للرياح على بعض المناطق بمحافظات شمال وجنوب الصعيد.

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الثلاثاء، انخفاض فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء ليسود طقس مائل للبرودة صباحًا مائل للدفء نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية دافئ على شمال الصعيد مائل للحرارة على جنوب سيناء حار على جنوب البلاد، بارد ليلًا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، مائل للبرودة على جنوب البلاد.