ألمانيا تسلم أوكرانيا دفعة جديدة من المساعدات والأسلحة العسكرية

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ذكرت وكالة أنباء (يوكينفورم) الأوكرانية الاثنين، أن الحكومة الألمانية سلمت إلى أوكرانيا دفعة أخرى من المساعدات العسكرية بما في ذلك أنظمة الصاري الهوائي والطائرات بدون طيار والذخيرة.



وأوضحت الوكالة الأوكرانية أن الحزمة الجديدة تتضمن مركبة (داش) للمهندسين المدرعة تم توفير ما مجموعه أربعة بالفعل و8 شاحنات (زيتروس) التي تم توفير 52 منها سابقا و8 أنظمة صاري هوائي متحرك و8 طائرات استطلاع بدون طيار، وأن هذه المساعدات منقولة مباشرة من الصناعة الألمانية.



وتعد ألمانيا أكبر مورد للمساعدات العسكرية لأوكرانيا في أوروبا القارية، على وجه الخصوص، ونقلت ألمانيا 18 دبابة Leopard 2A6 إلى أوكرانيا.



وفي شأن آخر، صرحت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيسر، لوكالة أنباء (يوكينفورم)، بأنه على الرغم من إعلان اللجنة الأولمبية الدولية عن إمكانية السماح للرياضيين الروس بالمشاركة في الألعاب الأولمبية تحت علم محايد ، فإن الدول الفردية ليست ملزمة بالموافقة على ذلك عند إقامة مسابقات في بلدانهم.



وقالت إن ألمانيا قد تمنع دخول الرياضيين الروس حتى لو سمحت اللجنة الأولمبية الدولية لهم بالمنافسة.