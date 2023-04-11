وذكرت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية اليوم الثلاثاء، أن الحكومة الأسترالية تسعى إلى إعادة فتح السوق الصينية أمام الشعير الأسترالي لأول مرة منذ ثلاث سنوات، بعدما أغلقت الصين أبوابها فعليا أمام الشعير الأسترالي في مايو 2020 من خلال فرض تعريفة بنسبة 80 %، وذلك ردا على دعوات أستراليا للتحقيق في منشأ جائحة فيروس كورونا المستجد التي بدأت في الصين أواخر 2019.

من جانبها، قالت وزيرة الخارجية الأسترالية، بيني وونج، إن حكومة حزب العمال، التي تم انتخابها في مايو الماضي، توصلت إلى اتفاق مع الصين يخلق مسارا لحل النزاع حول الشعير الأسترالي.

وأضافت أن الصين وافقت على مراجعة التعريفة الجمركية على الحبوب على مدى ثلاثة أو أربعة أشهر، وستعلق أستراليا مؤقتا شكوى منظمة التجارة العالمية خلال فترة المراجعة تلك .. لافتة إلى أنه في حال لم يتم رفع التعريفة في نهاية فترة المراجعة، ستستأنف أستراليا الشكوى في منظمة التجارة العالمية.