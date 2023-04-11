أخصائية تغذية تقدم نصائح ضرورية عند تناول الحلويات.. اعرفها

كتبت رانيا عامر

تناول الحلويات التي تحتوي علي السكريات يفيد صحة الجسم، إلا أن الإفراط في اكل الحلويات يعرض الأشخاص إلى مخاطر الإصابة بالسمنة وامراض القلب والأوعية الدموية والسكر بأنواعه، وذلك وفقا لما نشره موقع نوفوستي.

كشفت خبيرة التغذية الدكتورة يلينا سولوماتينا أنها لا تنصح بتناول الحلويات المحتوية على السكر والدهون غير المشبعة معا ، موضحة أن الدهون غير المشبعة تستخدم في صناعة الحلويات تحت اسم "دهون الحلويات" أو "السمن النباتي"، وأن المعجنات المقلية في زيت يغلي مضرة أيضا، لأن هذا الزيت عادة يكون أحد أنواع الدهون غير المشبعة.

تنصح الاخصائية بتناول حلويات ذات لون زاه ورائحة لذيذة ، وتحتوي هذه المعجنات المقلية الضارة على مواد كيميائية تتميز بالذوق ومواد صبغية .

كما حذرت الطبيبة من شراء المرملاد المستورد "جل الفواكه" ذي اللون الزاهي ،تستخدم في هذه الحلويات مواد كيميائية مكثفة. كما حذرت من تناول المياه الغازية المحلاة، لأنها تحتوي على نسبة عالية من السكر ومواد كيميائية مضافة. مشيرة إلى أن غاز ثاني أكسيد الكربون يهيج الغشاء المخاطي ما يساعد على زيادة سرعة امتصاص هذه المواد.

أوضحت الخبيرة ان تناول المشروبات الغازية المحتوية على حمض الفوسفوريك تسبب خروج الكالسيوم من الجسم ، كما أن بعض هذه المشروبات تحتوي على الكافيين.