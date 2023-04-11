أبرز ما حدث فى 20 رمضان.. فتح المسلمين لمكة وبناء مسجد القيروان

كتب لؤى على

شهر رمضان شهر الخير والبركات، نتناول طوال هذا الشهر الفضيل أبرز الأحداث التاريخية والإسلامية التى وقعت فى كل يوم من أيام.

1- فتح مكة:

من أعظم الفتوحات التى حدثت فى شهر رمضان هو فتح المسلمين لمكة؛ حيث أصبحت راية الإسلام عالية خفَّاقة، ولما ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة دخل المسجد والأصنام منصوبة حول الكعبة فجعل يطعن بِسِيَةِ قَوْسِهِ فى عيونها ووجوهها، ويقول: ﴿ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا ﴾ [الإسراء: 81]، ثم أمر بها فكُفأت على وجوهها.

2- بناء مسجد القيروان

فى العشرين من شهر رمضان 51هـ الموافق 29 سبتمبر 671م بنى مسجد القيروان على يد عقبة بن نافع رضى الله عنه.