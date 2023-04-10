اليوم السابع
Ads
الإثنين، 10 أبريل 2023 08:23 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

%87 من القراء يؤيدون تكثيف الصحة للقوافل الطبية للكشف على المواطنين بالمجان

الإثنين، 10 أبريل 2023 07:00 ص
%87 من القراء يؤيدون تكثيف الصحة للقوافل الطبية للكشف على المواطنين بالمجان نتيجة الاستطلاع

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

فى استطلاع للرأى طرحه "اليوم السابع" على قرائه الأعزاء تحت عنوان "هل تؤيد تكثيف وزارة الصحة للقوافل الطبية فى المحافظات للكشف على المواطنين بالمجان؟"، أيد غالبية القراء مطالب تكثيف وزارة الصحة للقوافل الطبية فى المحافظات للكشف على المواطنين بالمجان.

وأيد 87% من القراء مطالب تكثيف وزارة الصحة للقوافل الطبية فى المحافظات للكشف على المواطنين بالمجان، بينما عارض 13% من القراء مطالب تكثيف وزارة الصحة للقوافل الطبية فى المحافظات للكشف على المواطنين بالمجان.
 
نتيجة الاستطلاع
نتيجة الاستطلاع

 


الصحة

وزارة الصحة

القوافل الطبية

استطلاع

اليوم السابع بلس



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة