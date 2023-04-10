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7 مبادئ قضائية هامة حددتها المحكمة للخطبة الموحدة.. تعرف عليها

الإثنين، 10 أبريل 2023 02:00 ص
7 مبادئ قضائية هامة حددتها المحكمة للخطبة الموحدة.. تعرف عليها المحكمة الإدارية - أرشيفية
كتب أحمد عبد الهادى

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أصدر جدول المحكمة الإدارية العليا في في حكم سابق، شهادة تؤيد قرار وزير الأوقاف بتنظيم موضوع الخطبة الموحدة ليوم الجمعة للأئمة والدعاة والخطباء على مستوى المساجد والزوايا بجمهورية مصر العربية , وقد أصبح هذا الحكم نهائياً وباتاً.
 
أبرز المباديء التي حددتها المحكمة لتنظيم الخطبة الموحدة:- 
 
-بعض الخطباء استخدموا المنابر لتحقيق أهداف سياسية وأخرى تحريضية لشق الصف متخذين من الدين ستارا.
 
-مصر  تؤرخ لدور عالمى وليس إقليميا وتواجه بقوة وثبات وتضحية دعاة التطرف والإرهاب حماية للإنسانية.
 
-المسجد ذكرا لله بالارشاد والوعظ لتقرب العبد إلى ربه وليس مصدراً للتحزب والاختلاف الفكري والمذهبي.
 
-ليس من حق الخطيب أن يوجه الناس لرغباته ويملي عليهم قناعاته الشخصية فيوهمهم أنه الحق المبين فيؤدى إلى الاحتقان الشعبي فى البلدان الإسلامية والعربية .
 
-الخطيب يتمتع بحرية فى طريقة اَداء الخطبة شفاهية ارتجالا أو مكتوبة مقروءة بما لا يخرج عن مضمون الخطبة الموحدة لإبراز ملكاته ومواهبه لجمهور المصلين.
 
-الخطبة لا تكون طويلة مملة أو قصيرة مخلة ولا تزيد على عشرين دقيقة وتقصيرها علامة على فقه الخطيب ، فلا يطيل فينسى الناس بآخر كلامه أوله، وهو هدي النبي في خطبه الراتبة.
 
-منظومة ثنائية بين الأزهر الشريف وزارة الاوقاف لخدمة الإسلام الوسطى المستنير.
 
 
 

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