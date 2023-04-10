5 جثث مجهولة.. أسماء 18 مصابا فى حادث تصادم سيارتين بقنا

قنا صابر سعيد

ارتفع عدد الجثث إلى 5 وأصيب 18 آخرين، اليوم الإثنين، في حادث سيارتين بمركز قوص جنوب محافظة قنا، ودفع مرفق إسعاف قنا بعدد من سيارات الإسعاف لنقل المصابين والجثث.

كان قد تلقى اللواء مدير أمن قنا ، إخطارا يفيد مصرع 5 أشخاص وإصابة 18 آخرين في حادث تصادم سيارتين نقل وكبوت بمركز قوص جنوب محافظة قنا، وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث ونقل المصابين والجثث.

وأسفر الحادث عن مصرع 5 اشخاص مجهولي الهوية، إصابة ياسين محمد عثمان، 60 عاما، اشتباه ما بعد الارتجاج مع اشتباه نزيف بالمخ، محمود زكريا محمد، 61، اشتباه ما بعد الارتجاج، خير علي مصطفي، 40 عاما، جروح وكدمات بالجسم مع اشتباه ما بعد الارتجاج، عزة سعيد عبد الله 15 عاما، اشتباه ما بعد الارتجاج، سامية سعيد حماد، 37 عاما، جروح وكدمات متفرقة بالجسم، عرفات محمد محمود 41 عاما، اشتباه خلع بالكتف، محمد حسانين وهب الله، اشتباه ما بعد الارتجاج، منال عربي محمد، 38عاما، اشتباه ما بعد الارتجاج، حنان طه مصطفي، اشتباه كسر بالحوض، محمد جهلان صابر، 9 أعوام، كدمات وسحجات متفرقة بالجسم،عبد الرحمن حسانين وهب الله 13 عاما، اشتباه نزيف بالمخ مع اشتباه كسر بقاع الجمجمة.

تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لتولي التحقيقات ونقل المصابين إلي المستشفى والجثث لمشرحة مستشفى قوص المركزي.





