يا رب كتر فرحتنا.. إفطار المطرية وأحد السعف.. صورتان تلخصان سر الفرحة بمصر

تصوير حسين طلال – كريم عبد العزيز

ما بين أكبر مائدة إفطار رمضانى شهدها حي المطرية في القاهرة، واحتفالات الأقباط بأحد السعف "أحد الشعانين" في دير الأنبا سمعان بمنطقة المقطم، ما بين الحدثين الشعبيين العظيمين ارتسمت السعادة والبهجة على وجوه المصريين، سواء مسلمين أو مسيحين، تحت مظلة وطن للجميع.

الصورة الأولى التي التقطها الزميل كريم عبد العزيز التي لخصت حالة الفرحة والسعادة لأهالى المطرية الذين نظموا أكبر مائدة إفطار رمضانى في مصر، لتمر بضعة أيام ليرصد الزميل حسين طلال بعدسته احتفال الأقباط بأحد السعف وذكرى دخول السيد المسيح إلى أورشليم.

الصورتان المبهجتان تؤكدان قوة التلاحم بين نسيجى الشعب المصرى، كما تؤكد احتواء مصر لكل أبنهائها دون تمييز في الجمهورية الجديدة.