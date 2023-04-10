وكيل تعليم الوادي الجديد يناقش استعدادات امتحانات الفصل الدراسي الثاني

وشدد وكيل التعليم، على التواصل المستمر مع مديرى المراحل التعليمية بالإدارات التعليمية للمتابعة الدقيقة لسير الامتحانات أول بأول، فضلا عن التأكيد على تدريب طلاب الثانوية للدخول على منصة الاختبارات الإلكترونية، ومراجعة أعمال الصيانة البسيطة والتأكد من إجراءات الأمن والسلامة داخل المدارس، لافتا إلى ضرورة العمل بروح الفريق الواحد للوصول إلى أفضل النتائج الإيجابية على الدوام.

عقد سيد عبد العزيز وكيل التعليم بالوادى الجديد ، اجتماعا مع قيادات التعليم بالمديرية، ومديرى الإدارات النوعية المعنية، لمتابعة الاستعداد والتجهيز لإجراء امتحانات الفصل الدراسى الثانى والمقرر لها مايو المقبل، وخلال اللقاء شدد وكيل التعليم بالمحافظة على المتابعة اللحظية مع الإدارات التعليمية الخمس بالمحافظة للتجهيز والاستعداد للامتحانات وحال وجود أي عقبات أو مشكلات يتم العمل على توفير الحل المناسب لها على الفور من أجل تحقيق عملية امتحانيه يسودها الانضباط والالتزام.