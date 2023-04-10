وكيل تعليم الوادى الجديد يشهد انطلاق برنامج (اتكلم إشارة) لمعلمى الخارجة

الوادى الجديد- ماهر البهنساوى

شهد سيد عبد العزيز عطية وكيل وزارة التربية و التعليم الوادي الجديد ، فعاليات البرنامج التدريبي لتعلم لغة الإشارة والذى يجرى تنفيذه بإدارة الخارجة التعليمية، حيث بدأت فعاليات اليوم الأول للتدريب والذى يستمر لمدة 4 أيام بمقر مدرسة الأمل للصم وضعاف السمع بالخارجة.

ويتضمن التدريب عدة محاور أساسية منها تدريب مجموعة من المعلمين لغة الإشارة تحت شعار (حدثني بيديك لتراك عيني)، وذلك بهدف إعداد كوادر بشرية مؤهلة لمساندة ودعم أبنائنا من ذوى الهمم من خلال توعيتهم بالأشخاص الصم وضعاف السمع وقدراتهم وميولهم واحتياجاتهم وكيفية التعامل معهم.

ووجه مدير التعليم بالمحافظة جميع المستهدفين بضرورة الاستفادة القصوى من البرنامج ونقل وتبادل الخبرات بما يعود بالنفع على أبنائنا الطلاب ودمجهم فى المجتمع.





