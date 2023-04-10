اليوم السابع
Ads
الإثنين، 10 أبريل 2023 12:46 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

وكيل تعليم الغربية يتفقد سير العملية التعليمية بمدارس غرب طنطا

الإثنين، 10 أبريل 2023 11:13 ص
وكيل تعليم الغربية يتفقد سير العملية التعليمية بمدارس غرب طنطا جانب من الجولة
الغربية مصطفى عادل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أكد ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، في بيان له على انتظام الدراسة بمدارس المحافظة وتنفيذ توجيهات وزارة التربية والتعليم الصادرة في هذا الشأن.
 
جاء ذلك خلال متابعته لمدارس إدارة غرب طنطا التعليمية، تفقد خلالها مدرسة عمر بن الخطاب الابتدائية بطنطا، و تفقد عدد من الفصول وقاعات رياض الأطفال وقاعات الأنشطة، للاطمئنان إلى حسن السير العملية التعليمية بالمدرسة.
 
كما اطمأن لتوافر وسائل الأمن والسلامة بالمدرسة، وانضباط المدرسة ونظافتها، ووجه بضرورة تواجد الإشراف اليومي بالفناء والأدوار، والتأكد من انصراف جميع التلاميذ بعد انتهاء اليوم الدراسي.
 
 
 
 
 
 


 

 


محافظة الغربية

تعليم الغربية

طنطا

اخبار المحافظات



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة