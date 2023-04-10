وكيل تعليم الغربية يتفقد سير العملية التعليمية بمدارس غرب طنطا

أكد ناصر حسن، وكيل وزارة التربية و التعليم بالغربية ، في بيان له على انتظام الدراسة بمدارس المحافظة وتنفيذ توجيهات وزارة التربية والتعليم الصادرة في هذا الشأن.

جاء ذلك خلال متابعته لمدارس إدارة غرب طنطا التعليمية، تفقد خلالها مدرسة عمر بن الخطاب الابتدائية بطنطا، و تفقد عدد من الفصول وقاعات رياض الأطفال وقاعات الأنشطة، للاطمئنان إلى حسن السير العملية التعليمية بالمدرسة.

كما اطمأن لتوافر وسائل الأمن والسلامة بالمدرسة، وانضباط المدرسة ونظافتها، ووجه بضرورة تواجد الإشراف اليومي بالفناء والأدوار، والتأكد من انصراف جميع التلاميذ بعد انتهاء اليوم الدراسي.