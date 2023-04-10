وقف أعمال بناء مخالفة بشارع شرق البندر بمدينة أسوان

أسوان – عبد الله صلاح السبيع

تلقت محافظة أسوان، معلومات عن قيام صاحب أشهر العمارات السكنية بشارع شرق البندر بمدينة أسوان بالشروع فى البناء المخالف للدور السادس، وكلف اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان السكرتير العام المساعد العميد ياسر عبد الشافى، والمهندس سيد مدنى رئيس مركز ومدينة أسوان، بسرعة التدخل لوقف أعمال البناء.

أكد محافظ أسوان، فى بيان صحفى، أنه تم التدخل لمنع البناء، ومصادرة تشوينات مواد البناء المختلفة التى تم تجهيزها، ورغم اعتراضات صاحب العقار، فإنه تم الاستمرار فى إجراءات التدخل، مع تحرير محضر مخالفة تمهيداً لإحالته إلى النيابة العامة، وذلك وسط مشاركة لنائب رئيس المدينة محمود بهاء، والعاملين للوحدة المحلية مدعمين بالمعدات الثقيلة.

وشدد اللواء أشرف عطية، على ضرورة تطبيق القانون والحد من مخالفات البناء فى المهد، ومصادرة المعدات المستخدمة، وإتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين والمتعدين، مكلفاً بأهمية المرور الميدانى لمسئولى المحليات، والتفاعل المباشر مع أى شكاوى بشأن المخالفات من خلال الإزالة الفورية لها للتأكيد على هيبة الدولة، والحفاظ على أراضيها.