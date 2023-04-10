اليوم السابع
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الإثنين، 10 أبريل 2023 11:46 م
أكرم القصاص
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وصول أكثر من 100 أسير حرب أوكراني لدى روسيا لـ"كييف"

الإثنين، 10 أبريل 2023 11:00 م
وصول أكثر من 100 أسير حرب أوكراني لدى روسيا لـ"كييف" تبادل أسرى - أرشيفية
أ ش أ

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أعلن رئيس مكتب الرئيس الأوكراني أندريه يرماك، اليوم الاثنين، عودة أكثر من 100 فرد من أسرى الحرب كانوا محتجزين لدى روسيا.

وقال المسئول الأوكراني -عبر تطبيق (تليجرام) وفقا لما أوردته وكالة أنباء (يوكينفورم) الأوكرانية- "سنسترجع نحو 100 من أفرادنا إلى الوطن - جنود وبحارة وحرس حدود وحرس وطني ومن بينهم مدافعون عن ماريوبول وآزوفستال وهوستوميل".

وأضاف "منهم مصابون بجروح خطيرة ولديهم أمراض، وسنفعل كل ما هو ضروري لتقديم المساعدة اللازمة".

وأكد يرماك أنه لم يكن من السهل إعادة أسرى الحرب إلى ديارهم، وأعرب عن امتنانه للفريق بأكمله، خاصة مقر التنسيق لمعاملة أسرى الحرب.

ومنذ بداية الغزو الروسي الشامل ، تمكنت أوكرانيا من إعادة 2005 من جنودها إلى ديارهم بعد وقوعهم في الأسر الروسي

 


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