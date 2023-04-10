وزير سياحة تونس: نسعى لإحياء كل المدن العتيقة لإبراز المخزون الثقافى والحضارى

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أكد وزير السياحة التونسى محمد المعز بلحسين أن الوزارة تسعى إلى إحياء مدينة تونس وكل المدن العتيقة بمختلف ولايات الجمهورية لإبراز المخزون الثقافى والحضارى وهو هدف يندرج فى إطار استراتيجية وزارة السياحة لتنويع وتطوير المنتوج والعرض السياحى للبلاد.

جاء ذلك خلال حضوره تظاهرة "ضوى المدينة" بالمدينة العتيقة لتونس العاصمة والتى زار خلالها المسلك السياحى والثقافى الذى تم إعداده للغرض، وذلك بحضور سفير الاتحاد الأوروبى بتونس وعدد من سفراء الدول الصديقة والشقيقة بتونس، وهى بادرة سياحية قامت بها وزارة السياحة، بالتعاون مع برنامج "تونس وجهتنا" الممول من الاتحاد الأوروبى والوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادى والتنمية، لتنشيط المدينة العتيقة خلال شهر رمضان المعظم فى إطار التشجيع على السياحة الداخلية.

وقال المعز بلحسين إنه نظرا لما تعرفه المدينة العتيقة من حركية طوال شهر رمضان المعظم، تسعى وزارة السياحة، عن طريق هذه التظاهرة، إلى استثمار التوافد الكبير للمواطنين والسياح الأجانب لإبراز مختلف المعالم الأثرية والتراثية ومحلات الصناعات التقليدية المتواجدة بمدينة تونس والترويج لها.